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SGK Türk Hava Kurumu ve Üniversiterisi'nin hesaplarına bloke koydurdu

SGK Türk Hava Kurumu ve Üniversiterisi'nin hesaplarına bloke koydurdu

SGK'nin prim borçlarını ödeyemeyen Türk Hava Kurumu ve THK Üniversitesi'nin tüm hesaplarına bloke koydurduğu öne sürüldü.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim alacaklarını tahsil edemediği Türk Hava Kurumu ve THK Üniversitesi’ne haciz kararı aldırdı ve tüm hesaplarına bloke koydurdu. Karar, THK Genel Merkezi çalışanlarının Temmuz ayı maaşları ödendikten birkaç saat sonra uygulandı.

Sözcü gazetesinin haberine göre THK Üniversitesi öğretim üyesi ve çalışanlarının maaşlarının ise arife günü yüzde 40’ı ödenebildi. THK’nın 81 ildeki tüm il ve ilçe şubelerinin de hesaplarının bloke edildiği öğrenildi. Şubelerin bir süredir hacizler nedeniyle hesaplarına para yatıramaz hale geldiği belirtiliyor.

THK ve SGK’dan resmi bir açıklama yapılmazken, THK Genel Merkezi’nin 26 milyon TL ve THK Üniversitesi’nin 85 milyon TL prim borcu olduğu kaydedildi. Üniversite’nin kurulduğu 2011 yılından bu yana neredeyse hiç prim ödemediği belirtiliyor.

THK personeli gelecek ay maaşlarını alamamaktan endişe ediyor. Blokenin kaldırılması için THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya’nın, SGK Yönetim Kurulu Başkan Cevdet Ceylan’la çözüm için temasta olduğu ancak henüz bir çözüm bulunamadığı öğrenildi.

Türk Hava Kurumu’nu yönetmek üzere 2019 yılında atanan Cenap Aşcı, 2020 yılı sonunda yaptığı açıklamada, kurumun 10 bankaya olan toplam 1,5 milyar lira borcu ile vergi ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na 200 milyon liralık borcunun yapılandırıldığını duyurmuştu.

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