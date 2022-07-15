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Bankalar ne zaman açılacak banka çalışma saatleri ne zaman

Bankalar ne zaman açılacak banka çalışma saatleri ne zaman

15 Temmuz banka çalışma saatleri araştırmaları hız kazandı. 9 ile 12 Temmuz günleri arasında Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan bankaların 15 Temmuz'da çalışıp çalışmayacağı sorgulanıyor. İşte, 15 Temmuz bankaların çalışma durumu ve saatleri...

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün gelişiyle birlikte "15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT geçer mi?" sorusu gündeme geldi. Kurban Bayramı tatili nedeniyle hastane, postane, bankalar ve resmi kurumlar hizmet vermedi. Resmi tatil günlerinden biri olan 15 Temmuz'da bankaların çalışma saatleri araştırılıyor. İşte, 15 Temmuz bankaların çalışma durumu detayları...

15 Temmuz bankalar açık mı, kapalı mı: 

Resmi tatil günlerinde hizmet vermeyen bankalar Kurban Bayramı tatili nedeniyle 9 ile 12 Temmuz günleri arasında kapalıydı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bankalar hizmet vermeyecek.

15 Temmuz'da EFT ve havale yapılır mı: 

Bankalar arasında gerçekleştirilen havale ve EFT işlemleri 15 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilebilecek. EFT ve havale işlemleri için mesai saatleri beklenirken FAST anlaşmalı bankalarda 7 gün 24 saat para gönderimi ve alımı yapılabiliyor.

Bankalar ne zaman açılacak: 15 Temmuz'da hizmet vermeyecek olan bankaların 18 Temmuz Pazartesi günü normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyo

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