BIST 2.382
DOLAR 17,43
EURO 17,52
ALTIN 954,74
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz mesajı: Bu noktaya getirenler hesap verince hak yerini bulacak

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz mesajı: Bu noktaya getirenler hesap verince hak yerini bulacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj yayınlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak." dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi için yayınladığı mesajında şunları söyledi "15Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ülke şokta! Eski cumhurbaşkanının oğlu silahlı saldırıda öldürüldü
Ülke şokta! Eski cumhurbaşkanının oğlu silahlı saldırıda öldürüldü
Darbe girişimi gecesi sela okuduğu için dövülen müezzin o geceyi anlattı
Darbe girişimi gecesi sela okuduğu için dövülen müezzin o geceyi anlattı
CHP'li Engin Özkoç'tan tepki çeken 15 Temmuz paylaşımı: Erdoğan'ı hedef aldı
CHP'li Engin Özkoç'tan tepki çeken 15 Temmuz paylaşımı: Erdoğan'ı hedef aldı
SGK Türk Hava Kurumu ve Üniversiterisi'nin hesaplarına bloke koydurdu
SGK Türk Hava Kurumu ve Üniversiterisi'nin hesaplarına bloke koydurdu
Bankalar ne zaman açılacak banka çalışma saatleri ne zaman
Bankalar ne zaman açılacak banka çalışma saatleri ne zaman
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati G20 toplantısında küresel ekonomiyi konuştu
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati G20 toplantısında küresel ekonomiyi konuştu
4A SSK emekli sandığı maaşları ödeme takvimi 2022 ne zaman yatacak?
4A SSK emekli sandığı maaşları ödeme takvimi 2022 ne zaman yatacak?
Nazmi Arıkan'ın katil zanlısı Ufuk Akçekaya hakkında şok ayrıntılar! Ekrem İmamoğlu detayı
Nazmi Arıkan'ın katil zanlısı Ufuk Akçekaya hakkında şok ayrıntılar! Ekrem İmamoğlu detayı
Büyük kriz çıkabilir: Rus ayrılıkçıların yakalayıp gözaltında tuttukları İngiliz öldü
Büyük kriz çıkabilir: Rus ayrılıkçıların yakalayıp gözaltında tuttukları İngiliz öldü
MSB duyurdu Barış Pınarı'nda 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu Barış Pınarı'nda 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi