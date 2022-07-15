Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz mesajı: Bu noktaya getirenler hesap verince hak yerini bulacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj yayınlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi için yayınladığı mesajında şunları söyledi "15Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak." dedi.