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Ülke şokta! Eski cumhurbaşkanının oğlu silahlı saldırıda öldürüldü

Ülke şokta! Eski cumhurbaşkanının oğlu silahlı saldırıda öldürüldü

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, eski Cumhurbaşkanı Porfirio Lobo'nun oğlu dahil 4 kişi silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

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Yerel basında çıkan habere göre, başkent Tegucigalpa'daki bir gece kulübünden 4 kişi araçlarıyla ayrıldıkları sırada saldırıya uğradı.

Araçlarından zorla indirilen 4 kişi, silahlı kişilerce kurşuna dizilerek öldürüldü.

Öldürülen kişilerden birinin eski cumhurbaşkanı Lobo'nun 19 yaşındaki oğlu Said Lobo Bonilla olduğu ifade edildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda, kasklı ve üniformalı saldırganların silah zoruyla 4 kişiyi araçtan indirdiği görülüyor.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, 4 kişinin öldüğünü teyit etti.

Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

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