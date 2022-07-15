Askerden hava değişimi izniyle geldi dehşet saçtı!

ORDU'nun Ünye ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren, annesi ve kız kardeşini yaralayan kişi tutuklandı.Abone ol
Askerden hava değişimi izniyle geldiği ilçedeki evinde tartıştığı babasını, ardından annesi ve kız kardeşini bıçaklayan E.G. (27), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan ağır yaralı olarak getirildiği Tekkiraz Mahallesi Aile Sağlık Merkezinde hayatını kaybeden baba Adem G. (58) için Nurettin Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Adem G'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.
E.G'nin bıçakla yaraladığı ve tedavinin ardından taburcu edilen kız kardeşi G.G. (22) de cenaze törenine katıldı.
Anne A.G'nin (58) Ünye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.