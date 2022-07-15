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Fas'taki orman yangınları nedeniyle 15 köyde 1100 aile tahliye edildi

Fas'taki orman yangınları nedeniyle 15 köyde 1100 aile tahliye edildi

Fas'ta devam eden orman yangınlarının evlere sıçraması nedeniyle 15 köyde 1100 ailenin tahliye edildiği bildirildi.

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Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah saatleri itibariyle Araiş kentindeki Mebika ormanındaki yangın kontrol altına alındı." denildi.

Açıklamada, Araiş kentindeki yangınların evlerine sıçraması nedeniyle 15 köyde 1100 ailenin tahliye edildiği bilgisi verildi.

Yangınlar neticesinde bir kişi hayatını kaybetmişti.

Fas devlet televizyonuna ait SNRTnews adlı sitede dün yer alan habere göre, yangını söndürmek için bölgeye jandarmaya ait 7, silahlı kuvvetlere ait 4 uçak gönderildi.

Fas haber ajansı MAP'a dün konuşan Ulusal Orman ve İklim Riskleri Yönetim Müdürü Fuad el-Assali, yangınların El-Araiş, Laraş, Titvan, Uvzan ve Taza bölgelerinde iki gündür devam ettiğini aktarmıştı.

Assali, yangınlara çok sayıda ekibin arazi araçları ve uçaklarla müdahale ettiğini belirterek, ordu kuvvetlerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiğini kaydetmişti.

Çoğunluğu Laraş ve Uvzan'da olmak üzere 1000 hektardan fazla ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade eden Assali, rüzgarın ve sıcak havanın ekiplerin müdahalesini zorlaştırdığını vurgulamıştı.

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