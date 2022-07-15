BIST 2.382
DOLAR 17,40
EURO 17,57
ALTIN 955,34
HABER /  DÜNYA

ABD'den Türkiye'ye karşı S-400 konusunda çifte standart

ABD'den Türkiye'ye karşı S-400 konusunda çifte standart

ABD Temsilciler Meclisi, Hindistan'ın Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin ardından uygulanması gereken CAATSA yaptırımlarına muafiyet getiren değişikliği onayladı. Kararı Senato ve Biden da onaylarsa; Hindistan'a yaptırım uygulanmayacak.

Abone ol

ABD Temsilciler Meclisi, Hindistan'ın Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin ardından uygulanması gereken CAATSA yaptırımlarına yönelik muafiyet getiren tasarıya onay verdi.

Eğer tasarı Senato ve Başkan Joe Biden tarafından da onaylanırsa; Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar Hindistan'a uygulanmayacak.

"Alınan karardan gurur duyuyorum"
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Hintli Üyesi Ro Khanna, alınan karar sonrası Meclis'te yaptığı açıklamada; "Bu değişiklik son derece önemli. İki parti temelinde (Cumhuriyetçileri ve Demokratları kastederek) Meclis'ten geçtiğini görmekten gurur duyuyorum" dedi. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndaki (NDAA) söz konusu değişikliği de Hintli milletvekili Ro Khanna yapmıştı.

Bu kararın ABD tarafından; "bölgede Çin'e karşı Hindistan'ı yanında tutmak ve Pekin'in saldırganlığına karşı caydırıcılık oluşturmak" için aldığı yorumları yapıldı.

Türkiye'ye karşı çifte standart
Amerika Birleşik Devletleri; Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması sonrası CAATSA yaptırımlarını devreye almıştı. Washington yönetimi bu yaptırımların yanı sıra; Türkiye'yi ortağı olduğu F-35 projesinden de çıkartmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener FETÖ demeden 15 Temmuz'u andı
Meral Akşener FETÖ demeden 15 Temmuz'u andı
Sela sözleri ve okunuşu nasıl Sela ne zaman okunur, Sala anlamı nedir?
Sela sözleri ve okunuşu nasıl Sela ne zaman okunur, Sala anlamı nedir?
Askerden hava değişimi izniyle geldi dehşet saçtı!
Askerden hava değişimi izniyle geldi dehşet saçtı!
Pençe Kilit'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Kilit'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Parasının çalındığını iddia eden patron çalışanı sokak ortasında darp etti
Parasının çalındığını iddia eden patron çalışanı sokak ortasında darp etti
Ünlü rapçi Drake canlı yayında kumar oynadı, 27 milyon dolar kaybetti
Ünlü rapçi Drake canlı yayında kumar oynadı, 27 milyon dolar kaybetti
Korkunç! Evleneceği kadını parçalara ayırıp kalbini buzlukta sakladı
Korkunç! Evleneceği kadını parçalara ayırıp kalbini buzlukta sakladı
Joe Biden Filistin'de: Filistin halkı bir devleti hak ediyor
Joe Biden Filistin'de: Filistin halkı bir devleti hak ediyor
Niğde'de feci kaza! Kamyonla çarpıştı karı koca yola savruldu
Niğde'de feci kaza! Kamyonla çarpıştı karı koca yola savruldu
Kocaeli'de feci kazada ölen gencin paylaşımı yürekleri sızlattı
Kocaeli'de feci kazada ölen gencin paylaşımı yürekleri sızlattı