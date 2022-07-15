Bayram tatili bitiyor: Dönüş çilesi başladı, yollarda yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle yollarda araç yoğunluğu yaşanıyor.

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Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı.

Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.

Osmangazi Köprüsü'nde de yoğunluk yaşanıyor

Bayram öncesi 8 Temmuz'da yoğun araç geçişi olan Osmangazi Köprüsü, tatilden dönüşlerde de tercih ediliyor.

Köprünün Yalova kesiminden Kocaeli ve İstanbul yönüne akıcı bir yoğunluk gözlendi.

Yalova'ya geliş istikametinde de zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

İdari izinle tatilini 9 güne uzatanların dönüşleri dolayısıyla hareketliliğin hafta sonunda da sürmesi bekleniyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatil dönüşü hareketliliği

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda da Kurban Bayramı'nın ardından tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor.

Otoyolun güney kesiminden gelerek İstanbul ve çevre illere seyrini sürdüren araçlar zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

Yolun Bursa'daki güzergahlarında akıcı bir yoğunluk gözlendi.

Bayram ve iki günlük idari izin sonrası yaşanan hareketlilik nedeniyle ekipler önlemlerini artırdı.

Ankara Çevreyolu Lalahan girişinde trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle, Kırıkkale-Ankara Çevreyolu Lalahan mevkiinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.