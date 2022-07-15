BAE'den Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım bütçesi

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında düzenlenen yatırım çalıştayında konuşan BAE'li Bakan Sarah Al Amir, Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını duyurdu.

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Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yeni döneme girildi. İki ülke liderinin karşılıklı ziyaretleriyle atılan adımlar sonrası, ekonomik iş birliğine ağırlık verildi.



Bu kapsamda iki ülke arasında yatırım çalıştayı düzenlendi. Düzenlenen yatırım çalıştayında, sanayi, yenilenebilir enerji, petrokimya, gıda, e-ticaret, savunma, otomotiv ve havacılık sektörlerindeki iş birliği fırsatları ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çalıştay, Bakan Mustafa Varank'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.

BAE ile yeni dönemde iş birliği çalıştayı

Çalıştaya, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile Bakan yardımcıları Hasan Büyükdede ve Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları katıldı. BAE heyetinde ise Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Al Zeyoudi, Halk Eğitimi ve İleri Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Al Amiri ile ülkenin önde gelen yatırım fonları ve şirketlerinin yöneticileri yer aldı.

Çalıştayda sanayi, yenilenebilir enerji, petrokimya, gıda, e-ticaret, savunma, otomotiv ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar ve şirketlerin temsilcileri ile BAE'nin önde gelen şirketleri arasında potansiyel iş birliği imkanları da değerlendirildi.

Çalıştayın ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, toplantının detaylarına ilişkin bilgi verdi.

"Şu anda ihracatımız 5- 5,5 milyar dolar"

BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geçmişi değerlendirildiğinde gerçekleştirilen görüşmelerin iki ülke açısından önemli olduğunu ifade eden Gültepe, şunları kaydetti:

"Çalıştaya Türkiye'den katılan çok sektör var. Onların tarafından da ağırlıklı enerji ve dijitalleşme konularında daha fazla iş yapma ve yatırım yapma noktalarında görüşmeler yapıldı. Her sektör kendini anlattı, iş birlikleri ele alındı. Özellikle BAE Bakanı bundan sonraki yatırım ve çalışmalarda çok daha iyi iş birliği yapacağını, bu toplantıları rutin haline getireceklerini aktardı. Türkiye ile BAE'nin ilişkilerinin karşılıklı artacağı ve ihracat hacminin, karşılıklı alım ve satımların daha yukarı çıkma noktasında iş birliği yapıldı. Bundan sonra bu çalıştaylar devam ederse, şu anda 5-5,5 milyar dolar olan ihracatımızı 10 milyar dolara çıkarmamak elde değil."

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ise, 2 ülkeden bakanların katılımıyla düzenlenen toplantının, Türkiye ile BAE arasındaki iş fırsatları, yenilikçi teknolojiler ve potansiyel yatırım alanları, sanayi 4.0 dahil çok sayıda alanı kapsadığını dile getirdi.

"BAE Bakanı, 10 milyar dolarlık yatırım bütçesi ayırdıklarını söyledi"

AA'nın aktardığına göre Kibar, "BAE Bakanı 10 milyar dolarlık Türkiye'de yatırıma yönelik bütçe ayırdıklarını söylediler. Alakadar oldukları değişik sektörler var. Önümüzdeki süreçlerde ikili müzakerelerde bir takım fırsatların ortaya çıkacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.