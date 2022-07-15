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Galatasaray Serge Aurier'in peşinde! Devlerle yarışıyor...

Galatasaray Serge Aurier'in peşinde! Devlerle yarışıyor...

Sacha Boey'in takımdan ayrılması beklenen Galatasaray'da sağ bek transferi bekleniyor. Sarı-Kırmazılılar, Atletico Madrid ve Fulham Serge Aurier'in peşinde.

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Galatasaray gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sacha Boey'yi takımda düşünmeyen sarı-kırmızılılar, yeni bir sağ bek için arayışta.

RTL France'ın haberine göre,  Fulham, Galatasaray ve Atletico Madrid bonservisi elinde bulunan Serge Aurier ile ilgileniyor.

Haberde Fildişi Sahilli yıldızın gelecek hafta kararını vereceği belirtildi. Serge Aurier'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak ifade ediliyor.

Kariyerinde Lens, Toulouse, Paris Saint-Germain, Tottenham formaları giyen 29 yaşındaki futbolcu geçen sezonu Villarreal'de noktaladı. Aurier, Sarı Denizaltılar ile 24 maçta görev yaptı.

Takımın başına Okan Buruk'u getiren Galatasaray daha önce Kazımcan Karataş v  Sergio Oliveira'yı kadrosuna katmıştı.

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