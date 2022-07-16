BIST 2.382
DOLAR 17,40
EURO 17,55
ALTIN 955,87
HABER /  GÜNCEL

Otomobilden gölet kenarındaki gençlere ateş açıldı: 1 ölü

Otomobilden gölet kenarındaki gençlere ateş açıldı: 1 ölü

MALATYA’da gölet kenarında eğlenen 4 şahsın üzerine silahla ateş açıldı. Olayda baş kısmına isabet alan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, 02.00 sularında Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı Göleti mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, gölet kenarında sohbet eden 4 şahsın üzerine bölgeye otomobille gelen kimliği belirsiz kişi yada kişilerce tabancayla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu baş kısmında isabet alan Onur K. (25) yaralandı. Zanlıların bölgeden kaçarak uzaklaştığı olayda yaralı şahsı arkadaşları araçlarına alarak hastaneye götürmeye çalışırken, yolda ambulansa alınan Onur K. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin bölgede inceleme yaptığı olayda yaralı gencin beraberindeki 3 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, hastanede tedavi altına alınan Onur K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 3'ü ağır 14 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 3'ü ağır 14 yaralı
Görevden alınan CHP'li Hüseyin Sarı'dan skandal '15 Temmuz' paylaşımı: Gözaltına alındı
Görevden alınan CHP'li Hüseyin Sarı'dan skandal '15 Temmuz' paylaşımı: Gözaltına alındı
15 Temmuz için Türkiye genelinde selalar okundu
15 Temmuz için Türkiye genelinde selalar okundu
Bakan Koca duyurdu: Görevlilere saldıran kişi tutuklandı
Bakan Koca duyurdu: Görevlilere saldıran kişi tutuklandı
Beşiktaş Mainz 05'i Cenk Tosun'un golü ile mağlup etti
Beşiktaş Mainz 05'i Cenk Tosun'un golü ile mağlup etti
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni İstanbul'a geldi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni İstanbul'a geldi
Almanya’dan Moldova’ya 40 milyon euro destek kararı
Almanya’dan Moldova’ya 40 milyon euro destek kararı
Galatasaray Serge Aurier'in peşinde! Devlerle yarışıyor...
Galatasaray Serge Aurier'in peşinde! Devlerle yarışıyor...
BAE'den Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım bütçesi
BAE'den Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım bütçesi
Bayram tatili bitiyor: Dönüş çilesi başladı, yollarda yoğunluk yaşanıyor
Bayram tatili bitiyor: Dönüş çilesi başladı, yollarda yoğunluk yaşanıyor