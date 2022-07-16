Emeklilerin zamlı maaşlarının yatacağı tarih belli oldu. Memur maaş farkları ne zaman ödenecek?

Buna göre; 2000'den önce emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 3 bin 295 liradan 4 bin 687 liraya çıktı. Taban maaşlar yani en düşük emekli maaşı daha önce 2 bin 500 lira olarak uygulanıyordu. Son yapılan düzenlemeyle bu tutar da 1.000 lira yani yüzde 40 artışla 3 bin 500 liraya çıkarıldı.