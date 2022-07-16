Emeklilerin zamlı maaşlarının yatacağı tarih belli oldu. Memur maaş farkları ne zaman ödenecek?
Milyonlarca emekli zamlı maaşlarının ne zaman yatacağını, milyonlarca memur da maaş farklarının ödeneceği tarihleri merak ediyordu. Zamlı maaşlar ve maaş farklarının banka hesaplarına yatırılacağı tarih belli oldu. İşte o tarihler...
Kurban Bayramı öncesi tüm memurlar 8 Temmuz'da zamlı maaşlarını alırken, emeklilerin maaşları bayram öncesi ödenmedi. Memurların 1-14 Temmuz arasını kapsayan dönem için zamlı maaş farkları ise bayram sonrasına bırakıldı. Ayrıca, temmuz ayı maaşlarını ayın ilk haftasında alan memur emeklilerin maaş farkları da henüz hesaplara yatmadı. SSK ve Bağkur emeklilerinin temmuz ayı maaşları da henüz ödenmedi. Maaş farkları ve emekli maaşlarının yatırılacağı tarih belli oldu.
Emekli ve memurun maaş artışı 4 Temmuz'da açıklanan ilk 6 aylık enflasyona göre netleşmişti. Buna göre; memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 41.69 oranında zam yapılmıştı.
Bu artış hesap edilirken, toplu sözleşme zammı ve ilk 6 ayda oluşan enflasyon farkı baz alınmıştı. Öte yandan SSK ve Bağkur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmesi bulunmuyor. Bu sebeple ilk 6 ayda oluşan yüzde 42.35'lik zam uygulanacak.
Buna göre; 2000'den önce emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 3 bin 295 liradan 4 bin 687 liraya çıktı. Taban maaşlar yani en düşük emekli maaşı daha önce 2 bin 500 lira olarak uygulanıyordu. Son yapılan düzenlemeyle bu tutar da 1.000 lira yani yüzde 40 artışla 3 bin 500 liraya çıkarıldı.