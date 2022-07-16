Makatına şişe yoktu Eşi sayesinde şişeden kurtuldu

İRAN'da bir kişi, makatına 19 santimetre boyuncaki su şişesini soktu. 50 yaşındaki adam, durumu karısının farketmesiyle makatındaki şişeden kurtuldu.

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İran'da makatından içeri 19 cm'lik su şişesi sokan 50 yaşındaki adam, bir tuhaflık olduğunu fark eden karısının müdahale edip hastaneye başvurmasıyla bu trajikomik durumdan kurtuldu.

Doktorlar adamın neden makatından içeri şişe soktuğuna dair bilgi vermese de bu tür şeylerin cinsel tatmin için yapıldığı, özellikle de 30-40 yaş arası erkekler arasında yaygın olduğu biliniyor.