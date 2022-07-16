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Askeri helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti! Uyuşturucu baronunu gözaltına almaya gitmişlerdi

Askeri helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti! Uyuşturucu baronunu gözaltına almaya gitmişlerdi

Meksika'da uyuşturucu çetesi lideri Rafael Caro Quintero'nun yakalanması için gerçekleştirilen operasyona katılan donanmaya ait bir helikopterin düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

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Meksika Donanma Sekreterliği’nden (SEMAR) yapılan açıklamaya göre uyuşturucu çetesi lideri Rafael Caro Quintero'nun yakalanması için düzenlenen operasyona katılan Black Hawk tipi bir askeri helikopter, Sinaloa eyaletindeki Los Mochis Uluslararası Havalimanı yakınlarında düştü.

Olay yerine ambulans ekibi sevk edildi. Helikopterde bulunan 15 kişiden 14'ünün hayatını kaybettiği açıklandı. Bugüne kadar özveri ile ülkesine hizmet ettiği belirtilen donanma personeli için üzüntü duyulduğu ifade edildi. Kazanın nedeninin araştırıldığı, operasyonla bağlantısına dair bir iz bulunmadığı belirtildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) en çok aranan 10 kaçak listesinde bulunan uyuşturucu çetesi lideri Quintero, Sinaloa eyaletindeki Choix kenti yakınlarındaki kırsal alanda Meksika donanma personeli tarafından yakalanmıştı.

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