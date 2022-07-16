NASA yetkilileri: Mars'ı daha derin kazmamız gerekebilir

NASA yetkilileri, Mars’ta olası yaşam belirtilerini tespit etmek için kazı yaparak yüzeyin altına inmek gerekebileceğini açıkladı.

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Uzay ajansının Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde Alexander Pavlov liderliğindeki bir ekip, Mars yüzeyinin en üst 10 santimetrelik katmanındaki amino asitlerin büyük olasılıkla kozmik ışınlar nedeniyle yok olduğunu tespit etti.

Ekibin bulguları, Mars'ta bugüne dek ulaşmayı başaran eski yaşam formlarını bulmak için Kızıl Gezegen toprağının en az iki metre kazılması gerektiği anlamına geliyor.

Kızıl Gezegen’de örnek toplayan uzay araçları yaşam tespitinde yetersiz kalıyor

Bu sonuç, şimdiye dek Kızıl Gezegen’de örnek toplayan uzay araçlarının yaşam tespitinde yetersiz kalabileceği anlamına geliyor.

Zira NASA’nın örnek toplamakla görevli uzay aracı Perseverance’ın delici aletleri, Mars yüzeyinin yalnızca birkaç santim altına inebiliyor.

Hakemli bilimsel dergi Astrobiology’de yayımlanan araştırmanın yazarları, "Mars, birkaç metre derinliğe nüfuz edebilen kozmik ışınlara maruz kalabiliyor. Bu da o katmanların bozulacağı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı:

Deneysel bulgularımız, Mars yüzeyinin en üstündeki eski amino asitlerin ve diğer potansiyel organik biyolojik izlerin araştırılmasında ciddi zorluklar olduğunu gösteriyor.

Dünya, yeterli yoğunluğa sahip atmosferi ve manyetik alanı sayesinde yüzeyini Güneş’ten ve diğer kozmik nesnelerden gelen radyoaktif parçacıklardan ve ışınlardan koruyabiliyor.

Ancak bilim insanları, Mars’ın atmosferini ve manyetik alanını henüz yeni oluştuğu dönemlerde kaybettiğini biliyor. Bu da uzay havası olaylarının zararlı etkilerine karşı gezegen yüzeyini savunmasız bırakıyor.

Pavlov ve meslektaşlarının yeni araştırmasında Mars'ta yaygın olan iki bileşiğin (silikatlar ve perkloratlar) yaşam için gerekli amino asitlerin bozulmasını düşünüldüğünden daha çok şiddetlendirdiği ve hızlandırdığı ortaya kondu.

Bu yaşam formlarının hayatta kalmasını imkansız kıldığı gibi, yok olmuş canlıların fosillerinin korunması önünde de büyük bir engel teşkil ediyor.

Pavlov, konuyla ilgili açıklamasında, "Mevcut Mars araçları yaklaşık 5 santimetre kadar kazıyor. Bu derinliklerde amino asitleri tamamen yok etmek sadece 20 milyon yıl alır" ifadelerini kullandı:

Perkloratların ve suyun eklenmesi, amino asit yıkım oranını daha da artırır.

Araştırmacılara göre 20 milyon yıl yaşam arayışı için nispeten kısa bir süre çünkü uzay araçları, Mars'ın Dünya'ya daha çok benzediği milyarlarca yıl önce var olan eski yaşam formlarının kanıtlarını arıyor.

Ancak bu araştırma Mars’ta olası yaşamın kanıtlarına asla ulaşılamayacağı anlamına da gelmiyor.

Perseverance ve diğer uzay araçlarının göktaşı çarpmalarıyla oluşan nispeten derin kraterlerde bu fosillere ulaşması yine de mümkün olabilir.

Kaynak: Independent Türkçe, NASA, VICE