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Malatyalı vatandaş 50'den fazla Umre yaptı 40 kez hacı oldu

Malatyalı vatandaş 50'den fazla Umre yaptı 40 kez hacı oldu

MALATYALI emekli din görevlisi Mustafa Karmış, 40. kez hacca gitmenin mutluluğunu yaşıyor.

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1977 yılından beri Hac ve Umre seferleri yapan Malatyalı emekli din görevlisi Mustafa Karmış (64), 40. kez hacca gitmenin mutluluğunu yaşıyor. Temsilciliğini yaptığı acente ile Diyanet İşleri Başkanlığı kotalı resmi hac organizesi yaparak Malatya’dan Suudi Arabistan’a uçakla hac farizası için vatandaşları götüren Mustafa Karmış, kutsal topraklarda 40 kez hac yapma fırsatı bulduğunu ve sadece pandemi döneminde 2 yıl kutsal topraklara hac ve umre dolayısıyla gidememenin burukluğunu yaşadığını söyledi.


Mustafa Karmış, gerek müftülük bünyesinde din görevlisiyken, gerekse de emekli olduktan sonra temsilciliğini yaptığı acente ile toplam 40 kez hac için Suudi Arabistan’a gittiğini ifade ederek, bu konuda kitapları bulunduğunu vurguladı.

Umre sayısı 50’yi aşkın

Umre seferleri yaparak da 50’den fazla kez kutsal topraklara gittiğini aktaran Karmış, 2 yıllık pandemi arasından sonra gerçekleştirilen 2022 hac döneminde de Malatya’dan 101 kişilik hac kafilesini kutsal topraklara götürdü. Karmış başkanlığında Malatya’dan kutsal topraklara giden hacılardan 25’i 17 Temmuz’da,76'sı ise 3 Ağustos’ta Suudi Arabistan’dan Malatya’ya dönüş yapacak.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Karmış, din görevlisi olarak 27 yıl 4 ay Diyanet  İşleri Başkanlığında görev yaptıktan sonra emekli olduğunu ifade etti. Karmış, emekli olduğu 2005 yılından beri ise özel Hac ve Umre organizasyonları temsilciliğini yaptığı şirket kanalıyla birçok kişiyi Suudi Arabistan’a gerek hac ve gerekse de umre için götürdüğünü belirtti.

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