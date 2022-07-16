ABD'de büyük panik! San Francisco Uluslararası Havalimanı boşaltıldı

ABD'de San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın dış hatlar terminalinin bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.Abone ol
ABD'de San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın dış hatlar terminalinin bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.
Yetkililer, yerel saatle 20.15'te bomba ihbarı yapıldığını, bir kişinin gözaltına alındığını aktardı. San Francisco Polis Departmanı yetkilileri, şüpheli bir paket bulunduğunu, paketten "potansiyel yanıcı" bir cihaz çıktığını belirtti.
Bomba ihbarının ardından dış hatlar terminali tahliye edildi.