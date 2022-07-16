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Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Rezilsin, partindeki kadınlara böyle hitap edebiliyor musun?

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Rezilsin, partindeki kadınlara böyle hitap edebiliyor musun?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevirmeni Fatma Kavakçı hakkındaki sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun 'hanım kız' diyerek küçümsediği profesyonel bir tercüman olduğunu vurgulayan Bakan Varank, "Rezilsin! Sen partindeki kadınlara böyle hitap edebiliyor musun?" dedi.

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CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevirmeni Fatma Kavakçı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepki topladı.

Kılıçdaroğlu ne demişti

Kılıçdaroğlu'nun "Ayrıca çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz. Verilen her yetki, sorumluluğu ile birlikte gelir. Kendisi de bunu bilecek yaştadır." ifadelerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya üzerinden tepki gösterdi:

Bakan Varank'tan Kılıçtaroğlu'na: Rezilsin

"Türkçe ve İngilizce'yi ana dili gibi konuşan, profesyonel tercüme yapan bir kadına hanım kız diyerek küçümseyen Kılıçdaroğlu, rezilsin! Sen partindeki kadınlara böyle hitap edebiliyor musun?"

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