İslam Memiş'in gram altın için sözleri şaşırttı! Düştüğünü sanan yanılır avantaj sağlamak isteyene bomba öneri
Dolardaki yükseliş devam ederken gram altının 950 liraya göz kırpması şaşkına çevirdi. Elinde doları, altını olanlar nasıl ve ne tarafa yatırım yapması konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Piyasa Uzmanı İslam Memiş çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "Gram altın aslında düşmedi, düşüyormuş gibi görünüyor" dedi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, uzun vadeli öngörülerini de paylaştı. Fox'taki Ekonomi Arası programında açıklamalarda bulunan Memiş, "Parite, farklı ülkelerin para değişimidir. Ülkelerin kendi para birimlerindeki değiş tokuştur. Dolar ve euro'nun değiş tokuşuna parite denir. Bugünlerde dolar ve euro'nun eşitlenmesi aslında paritenin daha çok önemini gündeme taşıyor" dedi. Elinde doları olan yatırımcıların bu eşitlemeyi 'avantaja' çevirebileceğinden bahseden Memiş şöyle devam etti:
-100 euro'ya 120 dolar alabiliyordunuz, artık orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurunca, euro'nun 1,06-,1,07'yi tekrar gelebileceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla tekrar değer artışları gündeme gelebilir. Parite işlemleri bugünlerde çok önemli
-Enflasyonla mücadele kolay olmayacaktır. Benim çalışmalarım şuna işaret ediyor. Süreçte euro-dolar paritesi eşitlense de ben tekrar Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı bekliyorum. Eylül ve ekim aylarında tekrar paritenin 1,06-,1,07'ye çıkması kuvvetli.
-İçeride dolar/TL kuru 17,45-17,50'de dalgalanırken, aslında dolardan kurtulmak isteyen, avantaja çevirmek isteyenin de euro'daki değer kaybını değerlendirmesi gerekiyor. Yatırımcı şuna karar verecek, yükselene mi yatırım yapmalıyım, yoksa değer kaybetmiş araca mı yatırım yapmalıyım?