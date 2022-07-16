İslam Memiş'in gram altın için sözleri şaşırttı! Düştüğünü sanan yanılır avantaj sağlamak isteyene bomba öneri

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, uzun vadeli öngörülerini de paylaştı. Fox'taki Ekonomi Arası programında açıklamalarda bulunan Memiş, "Parite, farklı ülkelerin para değişimidir. Ülkelerin kendi para birimlerindeki değiş tokuştur. Dolar ve euro'nun değiş tokuşuna parite denir. Bugünlerde dolar ve euro'nun eşitlenmesi aslında paritenin daha çok önemini gündeme taşıyor" dedi. Elinde doları olan yatırımcıların bu eşitlemeyi 'avantaja' çevirebileceğinden bahseden Memiş şöyle devam etti: