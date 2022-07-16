Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ın esrarengiz ölümünün nedeni belli oldu

ABD’nin eski devlet başkanı Donald Trump'ın 73 yaşındaki eski eşi Ivana Trump'ın hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Günler sonra Ivana Trump’ın ölüm nedeni adli tıp raporunda ortaya çıktı.

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Donald Trump kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, eski eşi Ivana Trump’ın ölüm haberini paylaştı. Trump, "Onu sevenleri üzülerek bilgilendirmekteyim ki Ivana Trump, New York'taki evinde hayatını kaybetti" demişti.

New York City baş adli tabibi yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın ilk eşi Ivana Trump'ın kaza sonucu düşerek gövdesine aldığı yaralanmalardan dolayı hayatını kaybettiğini söyledi.

Eski devlet başkanı Donald Trump, Ivana Trump'ın Manhattan'daki evinde 73 yaşında öldüğünü duyurmuştu ancak ölüm nedeni veya şekli hakkında herhangi bir ayrıntı vermemişti.

Merdivenden düştü

Ivana Trump'ın merdivenlerden düştüğü ve sağlık yetkililerinin 73 yaşındaki kadını merdivenlerin ucunda bulduğu aktarılıyor. Bu arada, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, 65 yaş ve üzeri 100 bin yaşlıdan yaklaşık 64'ü düşerek ölüyor.