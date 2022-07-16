Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı: Aşırı sıcaklar kapıda, kırmızı alarma geçmek gerekebilir

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, Türkiye'de aşırı sıcakların 23 Temmuz'da başlayacağını belirtti ve vatandaşları uyardı. Ökten "Öncesindeki serinliğin tadını çıkarın. Önce üşüyeceğiz. Sonra da yanacağız" ifadelerini kullandı.

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Avrupa'da pazartesi gününden itibaren rekor kırarak çok sayıda ölüme sebebiyet vermesi beklenen sıcakların önce Balkanlara sonra da Türkiye'ye gelecek gibi göründüğünü belirten Ökten, "Bizde de kırmızı alarma geçmek gerekebilir" dedi. Ökten şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz sonu sıcaklar açısından çok sıkıntılı geçecek gibi görünüyor. Sıcaklar Balkanlar'dan gelecek. Genelde Libya'dan denizi aşarak veya Basra'dan gelirdi. Balkanlardan gelmesi nadir bir durum. Ardından aşırı yağışları da beraberinde getirme ihtimali yüksek.

Pazartesi ve Salı günü Avrupa yanarken İstanbul püfür püfür esecek. Kuzeyden kuzeyden. Rüzgar kuvvetli olacak. Hafta sonunu iyi değerlendirin. Cumartesi ve pazar hafif rüzgâr var...

Doğu Karadeniz'de en kuvvetli yağış pazartesi günü. En kuvvetli yağışı alacak şehir Giresun. Yağış şiddetli. Tedbir almakta fayda var. Afetlik değil; fakat sıkıntı çıkartabilir. Giresun halkına duyurulur..."

"Aşırı sıcaklar öncesi üşümeye hazırlanın" diyen Ökten, özellikle Salı günü kuvvetli rüzgar ile birlikte havanın soğuyacağını belirtti.

"18 ve 19 Temmuz'da İngilizler sıra dışı 2 gün yaşayacak. 2003'ten bile daha güçlü sıcaklar etkili olacak" diyen Ökten, Türkiye için de tarih verdi.

Ökten, "Türkiye'de aşırı sıcaklar 23 Temmuz'da başlıyor. Öncesindeki serinliğin tadını çıkarın. Önce üşüyeceğiz. Sonra da yanacağız" ifadelerini kullandı.