Hem sağanak vuracak hem kavuracak! Harita kıpkırmızı İstanbul, Aydın, İzmir, Burdur
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini yayımladı. Buna göre hem sağanak yağış görülecek hem de aşırı sıcaklar bunaltmaya devam edecek. Termometreler Aydın'da 41'i, Kahramanmaraş'ta 39'u İstanbul'da 32'yi, İzmir'de38'i gösterecek. Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun’un doğu kesimleri ile Tokat ve Ordu çevrelerinde sağanak görülecek.
Aşırı sıcaklar etkili olmaya devam ediyor. Bazı illerde sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Öte yandan ay sonuna doğu serin havanın geleceği konuşuluyor. Bugün pek çok şehirde hava bunaltacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun’un doğu kesimleri ile Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Samsun’un doğu kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, Orta Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde mevsim normalleri üzerinde olması bekleniyor.
Yağışa dikkat!
Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun’un doğu kesimleri ile Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Samsun’un doğu kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.