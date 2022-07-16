Hem sağanak vuracak hem kavuracak! Harita kıpkırmızı İstanbul, Aydın, İzmir, Burdur

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun’un doğu kesimleri ile Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Samsun’un doğu kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, Orta Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.