Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder yeniden birlikte!

Acun Ilıcalı ile birlikteliği sonrası ünlenen ve ayrılıklarının ardından sosyal medyada fenomen haline gelen Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik yolunda ilerliyordu fakat ilişkileri geçtiğimiz Mart ayında ilişkilerini sonlanmışlardı.

Ayrılık sonrası İstanbul'a dönenen Şeyma Subaşı biten ilişkisiyle ilgili Instagram hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 seneidr Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerin ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum"