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Filistin Gençlik Orkestrası Türk müzikseverlerin karşısına çıkacak

Filistin Gençlik Orkestrası Türk müzikseverlerin karşısına çıkacak

Filistin direnişinin sembolü Mariam Afifi'nin de yer aldığı Filistin Gençlik Orkestrası, 19 Temmuz'da CSO'da vereceği "Filistin-Türkiye Barış Konseri" için hazırlıklarını tamamladı. Filistinli genç müzisyenler, konser öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanacak.

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Emine Erdoğan, Mayıs 2021'de, Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında Mescid-i Aksa'yı savunurken başörtüsünden sürüklenerek gözaltına alınan ve bu sırada gülümsediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla direnişin sembollerinden biri haline gelen Filistinli sanatçı Afifi ile telefon görüşmesinde, Afifi'nin de üyesi olduğu Filistin Gençlik Orkestrasını Türkiye'de görmekten mutluluk duyacağını belirtti.

Konserler İstanbul ve Ankara'da

Davet üzerine, Filistin Gençlik Orkestrasının bünyesinde bulunduğu The Edward Said Ulusal Müzik Konservatuvarı ile yapılan görüşme sonucu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) iş birliğinde Türkiye'de İstanbul ve Ankara'da konser düzenlenmesi kararı alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'ye gelen Filistin Gençlik Orkestrası üyesi müzisyenler, konserler için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdi.

İlki 19 Temmuz'da CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da düzenlenecek konserde, barış için bestelenen iki eserin de dünya prömiyeri yapılacak. İki ülkenin halk ezgilerinin icra edileceği "Barış Konseri" için Yusuf Yalçın'ın bestelediği "Anadolu Rapsodisi" ve Filistinli Bishara Kell'in bu konser için bestelediği "Altoların Dansı" eserleri ilk kez sanatseverlere sunulacak.

Türk sanatseverlere vereceği konserin heyecanını yaşayan orkestra üyeleri, son provasını CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da yaptı.

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