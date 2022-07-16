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ABD eski büyükelçisi Jeffrey'den 15 Temmuz çıkışı: FETÖ'yü Türkiye'ye iade edin

ABD eski büyükelçisi Jeffrey'den 15 Temmuz çıkışı: FETÖ'yü Türkiye'ye iade edin

Eski ABD Büyükelçisi James Jeffrey, 15 Temmuz darbe girişimini "FETÖ terör örgütünün demokrasiye ve bir NATO müttefikine saldırısı" olarak tanımladı. Jeffrey ayrıca FETÖ elebaşının Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini belirtti.

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Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen törene, ABD’de yaşayan çok sayıda Türk vatandaşının yanı sıra ABD Dışişleri, Savunma Bakanlığı yetkilileri, kanaat önderleri, eski Amerikalı diplomatlar ve çok sayıda yabancı misyon mensubu katıldı.

15 Temmuz şehitlerinin anıldığı törene bazı ABD Kongre üyeleri video mesaj göndererek Türkiye'nin yanında olduklarını ifade etti.

Törende konuşan eski ABD Büyükelçisi ve eski DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi James Jeffrey, 15 Temmuz darbe girişimini “FETÖ'nün demokrasiye ve bir NATO müttefikimize saldırısıdır nokta.” diye tanımladı.

"FETÖ elebaşı Türkiye'ye iade edilmeli"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’de olmasının ABD'nin darbede bir menfaatinin olduğu anlamına gelmediğini savunan Jeffrey, FETÖ ele elebaşının Türkiye’ye iade edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Jeffrey, ABD yönetimi ve siyasilerinin darbe girişimini tanımlama biçimini eleştirdi ve Washington’un menfur girişime geç tepki vermesinin anlayışla karşılanacak tarafı olmadığını söyledi.

ABD'li diplomat Türkiye'nin Ukrayna savaşındaki rolünü de takdir ederek, "İttifak içinde hiçbir ülke Ukrayna'ya gerek silah verme, gerek diplomasi ve gerekse başka eylemleri ile Türkiye kadar etkili olamadı.” diye konuştu.

Türkiye'nin üstlendiği role vurgu

Törende konuşma yapan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USMCO) Genel Sekreteri Usame Cemal, 15 Temmuz'da Türkiye'nin demokrasi ve bağımsızlığına saldırı düzenlendiğini ve bunun Türk halkının sokaklara dökülmesi ile engellendiğini kaydetti.

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