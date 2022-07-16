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Kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Temmuz'da İran'a gidiyor

Kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Temmuz'da İran'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Temmuz'da İran'a önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin 7'nci toplantısı Tahran'da düzenlenecek. İkili ilişkilerden bölgesel meselelere birçok kritik başlık, Tahran'daki görüşmelerin gündeminde olacak.

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Ekonomik ilişkiler, terörle mücadele, bölgesel meseleler ve iş birliğinin geliştirilmesi...

İran, 19 Temmuz'da kritik bir ziyarete ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Tahran'da bir araya gelecek.

İki ülke ilişkileri, ziyaretin öncelikli gündem maddesi.

Güvenlik konularında atılacak ortak adımlar ele alınacak

Erdoğan ve İbrahim Reisi, ortak ticaret hacminin artırılması kapsamında yeni yol haritasını konuşacak.

Görüşmelerde, terör ve düzensiz göçle mücadele masada olacak.

İki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında dayanışmayı artırmaya yönelik adımlar ele alınacak.

Türkiye'nin planladığı askeri harekatta gündemde olacak

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik düzenlemeyi planladığı askeri harekatın da Tahran'daki görüşmelerde kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

Kritik bölgesel meseleler de Erdoğan ve İbrahim Reisi'nin gündeminde olacak.

Rusya-Ukrayna savaşı, savaşın yol açtığı enerji ve gıda krizi, Güney Kafkasya'nın istikrarı konuları değerlendirilecek. İş birliğinin geliştirilmesi ve atılacak ortak adımlara ilişkin istişareler gerçekleştirilecek.

Çavuşoğlu ziyaret öncesi İranlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaret öncesinde İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede üst düzey ziyaret hazırlıkları ele alındı.

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