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Balkondan çarşafla aşağı daireye inmeye çalıştı! Sonu korkunç bitti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Balkondan çarşafla aşağı daireye inmeye çalıştı! Sonu korkunç bitti

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 10. kattaki evlerinin balkonundan, birbirine bağladığı çarşaflarla alt daireye inmeye çalışırken düştüğü iddia edilen 21 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

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İddiaya göre, Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir sitede yaşayan Derya T. (21), ablasıyla tartıştı. Tartışmanın ardından ablası genç kadını eve kilitleyerek dışarı çıktı.

Evden çıkmak isteyen Derya T, birbirine bağladığı çarşaflarla alt kattaki daireye inmeye çalışırken aşağı düştü.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 10. kattan düşen Derya T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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