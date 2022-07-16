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Hatay'daki yangının nedeni belli oldu! Gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hatay'daki yangının nedeni belli oldu! Gözaltına alındı

HATAY’ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi ormanlık alanda naylon yakarken yangını kazayla çıkardığını öne sürdü.

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Kırıkhan ilçesi Alabeyli mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın orman bölge müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

2 hektarlık alanda etkili olan yangında soğutma çalışmaları devam ederken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli şahısın ormanlık alanda naylon yakarken yangını kazayla çıkardığı öne sürüldü. Jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

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