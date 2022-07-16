İsrail savaş uçakları, Gazze'yi vurdu! Hamas'ın roket imalathaneleri patladı

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'den güneydeki Askalan (Aşkelon) kentine atılan 2 roketten birinin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini, diğerinin ise Askalan yakınlarında açık araziye düştüğünü duyurmuştu.