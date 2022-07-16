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Galatasaray'da Diagne kamptan ayrıldı! Hangi Süper Lig takımına gidiyor?

Galatasaray'da Diagne kamptan ayrıldı! Hangi Süper Lig takımına gidiyor?

GALATASARAY'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Geldiği günden bu yana bir türlü istenen performansı gösteremeyen Mbaye Diagne, Galatasaray'ın Avusturya kampından ayrıldı. Diagne için Süper Lig ekibine transfer olacağı iddiaları daha da güçlendi.

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Galatasaray transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken bir yandan da takımdan ayrılacak isimlerle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un da kadroda düşünmediği Senegalli oyuncu Mbaye Diagne, Galatasaray'ın Avusturya kampından ayrıldı.

Fatih Karagümrük'ün radarında
Ajansspor'un haberine göre, Mbaye Diagne'nin Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün radarında olduğu belirtildi. İki tarafından da transfere sıcak baktığı ifade edildi.

Diagne ve Karagümrük arasında maaş konusunda anlaşma sağlanırsa, transfer sonuçlanacak.

13 milyon euroya gelmişti
Sarı-kırmızılılara 2019 yılında 13 milyon Euro'ya transfer olan 30 yaşındaki santrfor, sonrasında Club Brugge ve West Bromwich gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi.

Kasımpaşa'daki etkili performansıyla Galatasaray'a transfer yapan Diagne, Süper Lig'de çıktığı 78 karşılaşmada 53 gol atarken 7 de asiste imza attı. 

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