Skandal Türkiye planı! İngiltere Başbakanı olursa göçmenleri Türkiye'ye gönderecek

İNGİLTERE'de yeni Başbakanın kim olacağı merak konusu. The Times gazetesi, "Britanya'da başbakan adaylarından Truss, seçilmesi durumunda ülkedeki göçmenleri Türkiye'ye göndermeyi hedefliyor" haberi yaptı..

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Britanya'da Muhafazakar Parti lider adaylarından olan Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın başbakan olması durumunda "yasa dışı yollarla" Britanya'ya Manş Denizi'nden giren göçmenleri Ruanda'ya gönderme planını Türkiye gibi ülkeleri kapsayacak şekilde genişletmeye çalışacağı iddia edildi.

Ülkesi farketmeksizin Ruanda'ya gönderecekler

The Times'ın aktardığına göre Truss, milletvekillerine Ruanda ile varılan anlaşmanın benzerlerini başka ülkelerle de yaparak sığınmacı kriziyle mücadele etmek istediğini söyledi. Ruanda ile Britanya, "yasa dışı yollarla" Britanya'ya giren göçmenlerin hangi ülkenin vatandaşı oldukları fark etmeksizin Afrika ülkesine gönderilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Türkiye ile de hazarlık yapmak istediğini söyledi

Toplantıda Truss'ın dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye ile bu konuda müzakerelere girmek istediğini söylediği belirtildi. Truss'a yakın bir kaynak The Times'a yaptığı açıklamada Türkiye'nin Truss'ın "planına dahil etmeyi düşüneceği türde bir ülke" olduğunu doğruladı. Kaynak, "Türkler bunu kabul eder mi bilmiyoruz" dedi.

Truss plandan bana da bahsetti

Muhafazakar Parti milletvekili Christopher Chope da Truss'ın kendisine plandan söz ettiğini ve örnek ülkeler olarak Türkiye ile İspanya'yı gösterdiğini belirtti. Habere göre Truss'ın kampanyası İspanya ile bir anlaşma imzalanmasını reddederken Türkiye'yi "gerçekçi" bir seçenek olarak gördü.

Truss, Muhafazakar Parti içinde yapılan seçimlerin ilk iki turunda üçüncü sırada kaldı; ancak elenen adayların desteğiyle Dışişleri Bakanı'nın son tura kalması olası gözüküyor.