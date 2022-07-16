TTB'dan şok koronavirüs iddiası! Günlük vaka sayısı 16 bini aştı! 8 acil önlem lazım

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Covid-19 anketi sonuçlarını açıkladı. Her 100 aile hekiminden birinin Covid-19 geçirdiğine dikkat çeken TTB, “Bayramda salgın İstanbul'dan tüm Türkiye'ye taşındı” dedi. Günlük vaka sayısının 16 bini aştığı iddia edilen TTB açıklamasında, acilen alınması gereken 8 önlem sıralandı...

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu, Covid-19 tedbirlerinin tümüyle bırakıldığı ve salgında yeni bir alevlenme döneminin içinde girildiği bu günlerde aile hekimlerinin salgını nasıl karşıladığını ortaya koymak için Covid anketi gerçekleştirdi. Sözcü'de yer alan habere göre, anket sonuçlarını bir açıklama ile duyuran TTB, Sağlık Bakanlığının günlük verileri yayımlamayı bıraktığını hatırlatarak şöyle denildi:

“Maske ve mesafe kurallarının tümüyle bırakıldığı, test ve aşılamanın durduğu, HES kodu uygulamasının devam ettirilmediği, yani Covid olanların ve temaslıların sağlıklı bireylerden ayrılmadığı bir dönemdeyiz. Böylesi bir dönem, biz sağlık çalışanları ve kırılgan nüfus içindeki milyonlar için hastalık, sakatlık ve ölüm anlamına gelmektedir.”

“Günde 16 bin 838 yeni vaka, sıfır tedbir”

Ankete katılan aile hekimlerinin izlem listelerindeki ortalama sayılar oranlandığında toplam 117 bin 867 Covid-19 tanılı kişi olduğunun belirlendiği belirtilerek, ”Bu, günlük 16 bin 838 hasta demektir. Eş zamanlı olarak Sağlık Bakanlığı açıklamasında bu sayı haftalık 57 bin ve günlük 8 bin olarak verilmekteydi. Elde ettiğimiz veriler, bakanlığın açıkladığı sayının iki katıdır” tespiti yapıldı.

“Bayramda salgın İstanbul'dan tüm Türkiye'ye taşındı”

TTB açıklamasında, tüm vakaların dörtte biri İstanbul'da iken bayram tatili ile salgının İstanbul'dan tüm Türkiye'ye taşındığına dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm vakaların dörtte biri İstanbul'dadır. HES kodu ve izolasyon uygulaması yokken, toplu taşımada maske zorunlu değilken, bu durum salgının İstanbul'dan tüm Türkiye'ye taşınması demektir. Hiçbir önlem alınmadığı için bayram hareketliliği ile hasta sayılarının artması kaçınılmazdır.

- Tedbirler kaldırılınca her iki aile hekiminden biri Covid geçirdi. Tüm aile hekimlerinin yüzde 51'i Covid geçirdi. Ve ne yazık ki Covid geçirenlerin yüzde 54'ü son altı ay içinde Covid geçirdi. Covid geçiren aile hekimlerinin yüzde 4'ü hastaneye yatarak tedavi oldu.

- Aile hekimlerinin sağlığına değer verilmiyor. Bu gün her 100 aile hekiminden biri Covid geçiriyor. Bu da salgının ne denli hızlı seyrettiği ve tedbirlerin ne kadar aciliyet arz ettiğini gösteriyor. Bayramda da herhangi bir tedbir alınmaması nedeniyle bayram sonrası da bu hızla hastalanmaya devam edeceğimiz açıktır.

Sağlık Bakanlığı salgın yönetimine davet edildi

TTB yaşanan tabloyu ve ankete verilen yanıtlara göre Sağlık Bakanlığı'nın, kendi önlemlerini almayarak tüm tedbiri kişiler ve hekimlerin üzerine yıktığına vurgu yapıldı.

Bir kez daha salgın yönetimine davet edilen Sağlık Bakanlığı’nın acilen uygulaması gereken önlemler şöyle sıralandı:

İşte acilen alınması istenilen 8 önlem...

- Günde 16 bin yeni vaka ve artan salgın dalgasında maske ve mesafe tedbirleri derhal uygulanmalı.

- COVID-19 için bağışıklama kampanyası oluşturularak sağlık çalışanları, 50 yaş üstü yurttaşlar, Covid-19 için riskli kronik hastalar ve daha önce hiç aşılanmamış özellikle 12 yaş altı da dahil tüm bireyler başta olmak üzere toplumun aşılanması sağlanmalı.

- Sağlık kurumlarında bekleyen hasta sayısı azaltılmalı.

- Sağlık kurumları başta olmak üzere tüm kapalı alanlarda maskesiz girişe izin verilmemeli.

- Sağlık çalışanlarına maske, temizlik malzemesi gibi koruyucu malzemeler derhal sağlanmalı.

- HES kodu, hasta ve temaslı takipleri ile sağlıklı kişilerden uygun koşullarda ayırma, filyasyon uygulamasına derhal başlanmalı.

- Test yapma konusunda isteksizlik son bulmalı Covid-19 test merkezleri ve hızlı test uygulaması derhal başlamalı.

- Sağlık çalışanlarının korunması için tüm sağlık çalışanlarına hızlı test temin edilmeli.