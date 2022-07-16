3 aydır kapalıydı... Kriz sona erdi! Libya'dan petrol hamlesi! Tüm dengeler değişiyor

LİBYA Petrol Hilali bölgesinin ileri gelenleri, 3 aydır kapalı olan petrol sahaları ve limanlarında yaşanan krizin sona erdiğini ve petrol ihracatının yeniden başladığını duyurdu.

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Libya'da "Hükümetimiz" isimli resmi platforma göre, Petrol Hilali bölgesinin kanaat önderleri, Ulusal Petrol Kurumunun yeni başkanı Ferhat Ömer bin Kıdara ile Bingazi kentinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında okunan ortak bildiride, "Petrolün sahalarını denetleyen komitenin başkanı ve üyeleri olarak, engelin Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurulunun başındaki Mustafa Sanallah olduğunu belirtiyoruz. En önemli talebimiz Sanallah'ın görevden alınmasıydı ve gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

Libya topraklarının birliği ve petrolün tüm Libyalıların olduğu vurgulanan bildiride, Ulusal Petrol Kurumu için Bin Kıdara başkanlığında yeni bir Yönetim Kurulu oluşturulmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Bildiride, "Yeni Yönetim Kurulu Başkanımızın, petrol gelirlerinin adil dağılımı başta olmak üzere taleplerimizi yerine getireceğini taahhüt etmesinin ardından saha ve limanların açılmasına karar vererek, üretim ve ihracata izin verdiğimizi ilan ettik." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Bin Kıdara, "kamu güvenliği standartlarına uygun şekilde üretim düzenlemeleri yapılması talimatı verdiğini" aktardı.

Tüm petrol sahalarında doğrudan üretim

"Ulusal Petrol Kurumu, tüm yerel ve uluslararası tarafların çabalarını takdir ediyor, ayrıca siyasi olmayan profesyonel sabitlere bağlı kalacağını ve görevlerini tarafsız bir şekilde yerine getirmeye devam edeceğini taahhüt ediyor." diyen Bin Kıdara, tüm petrol sahalarında doğrudan üretimin başlayacağını ve en kısa sürede en yüksek üretim seviyelerine ulaşmak için Petrol ve Gaz Bakanlığı ile sürekli koordinasyon halinde çalışacaklarını söyledi.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 12 Temmuz Salı günü Libya Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurulunu yeniden oluşturma çalışmaları kapsamında Sanallah'ın yerine Ferhat Ömer bin Kıdara'yı görevlendirdiğini bildirmişti.