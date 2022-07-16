O isimden dikkat çeken açıklama! İkinci el araba fiyatları ne kadar olacak?
KOCAELİ Oto Ticaret Merkezi Başkanı ve TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, ikinci el araç piyasasındaki durgunluk ile ilgili umut veren açıklamalarda bulunarak piyasanın hareketleneceği tarihi açıkladı.
İkinci el araba almak isteyenler uzun süredir fiyatların yüksek olması sebebiyle piyasanın düzelmesini bekliyor.
Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı ve Top Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, ikinci el araba piyasasının normale döneceği tarihi açıkladı.
Batı, "Bayram sonrası ticaret merkezimizi gezen insanlar vardı ama bunun yansıması bir hafta sonra olur. Önce insanlar araçları gezer, görür ve test ederler. Sonra tespit ettikleri araçların muadillerini araştırırlar ve daha sonra tekrar almaya gelirler. Bu da bir hafta içerisinde etkisini gösterir. Haziranın ilk haftalarındaki hareketlilik ve yoğunluğu bekliyoruz" dedi.
"Ukrayna'da kabloların üretildiği fabrika vuruldu"
İkinci el araç fiyatlarının yüksek olmasının sebebinin çip krizi ve kablo tedariği sorunu olduğunu vurgulayan Batı, şu ifadeleri kullandı: "İkinci el araçların kesin artış sebebi, sıfır araçların otomobil bayilerinde yeterince olmamasıdır. Bunun sebebi de çip ve kablo tedariği sorunudur.