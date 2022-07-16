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Adana'da bir bebek 5'inci kattan düştü! Mucize kurtuluş...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana'da bir bebek 5'inci kattan düştü! Mucize kurtuluş...

 ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir binanın 5'inci katından bahçeye düşen ve ayakları kırılan 1 yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı.

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Bir binanın 5'inci katındaki balkondan bahçeye bebek düştüğünü görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı bebeği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan bebeğin ayaklarında kırık olduğu, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bebeğin, anne ve babası uyuduğu sırada emekleyerek balkona yöneldiği ve demir korkuluk arasındaki boşluktan düştüğü iddia edildi.

Öte yandan, bebeğin üçüncü ve ikinci katın balkonundaki çamaşır iplerine takılarak toprak zemine düştüğü belirtildi.

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