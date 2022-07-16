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Irak Başbakanı Kazımi ve ABD Başkanı Joe Biden arasında görüşme

Irak Başbakanı Kazımi ve ABD Başkanı Joe Biden arasında görüşme

IRAK Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde Irak'ın bölgesel önemine vurgu yapıldı.

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Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere bu ülkede bulunan Kazımi, ABD Başkanı ile görüştü.

Irak Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ikili görüşmede Biden, Irak'ın bölgedeki ülkelerin güvenine sahip olduğunu ve konumunun önemli olduğunu vurguladı.

Irak'ın verimli kaynaklara sahip olduğunu ifade eden Biden, bunun Irak tarafından sağlıklı ve doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Terör örgütü DEAŞ için ortak çalışma

Biden, her iki ülke arasındaki güçlü iş birliği kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın tekrar bölgeye geri dönmemesi için koordineli takip ve çalışmaların devam edeceğini aktardı.

Irak'ta milletin iradesi doğrultusunda, ülkenin egemenliği ve demokrasiye saygı duyularak yeni hükümetin kurulmasının önemine vurgu yapan Biden, her iki ülke arasındaki askeri ortaklığın daha da güçlü olacağını kaydetti.

Biden Bağdat'ın, Suudi Arabistan ile İran ilişkilerinin normalleştirilmesi kapsamındaki diyaloğa ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Irak Başbakanı Kazımi de bölgedeki gerginliğin azaltılması için ülkesinin tüm komşularını yakınlaştırmak, barış ve istikrarı sağlamak adına ciddi çaba harcadığını söyledi.

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