BIST 2.382
DOLAR 17,40
EURO 17,55
ALTIN 955,87
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri'nden Liz Truss’un Türkiye hakkındaki ifadelerine cevap

Dışişleri'nden Liz Truss’un Türkiye hakkındaki ifadelerine cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss’un sığınmacı vaadine ilişkin, "Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak" dedi.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss’un Birleşik Krallık basınında Türkiye’ye ilişkin yer alan iddialarına ilişkin, "Birleşik Krallık basınında, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Başbakan olması halinde Ruanda'yla yapılan sığınma alanındaki işbirliği anlaşmasının bir benzerinin ülkemizle de yapılmasını talep edeceği yönünde haberler yer almıştır. Sayın Truss’a atfen basında yer alan bu iddiaların asılsız olmasını ümit ediyoruz.

Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı değil
8 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin üçüncü ülkelerin talebi üzerine daha fazla yük alması, bunun da ötesinde iltica hakkı konusundaki uluslararası düzenlemelerle bağdaşmayan bir yaklaşımın içinde yer alması söz konusu değildir. Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır. Kaldı ki, bu tutumumuzu, geçtiğimiz yıl Afgan sığınmacılar konusunda çıkan benzer haberlerin ardından da kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu çerçevede, tüm ülkeleri, göç konusunda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye ve eşit sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Prens Selman, Bahreyn Prensi İsa Al Halife'yi burnundan öptü
Prens Selman, Bahreyn Prensi İsa Al Halife'yi burnundan öptü
Barcelona ve Bayern Münih, Lewandowski için anlaştı
Barcelona ve Bayern Münih, Lewandowski için anlaştı
Gazetecinin Biden'a sorusu Veliaht Prens Selman'ı güldürdü
Gazetecinin Biden'a sorusu Veliaht Prens Selman'ı güldürdü
Ordu’da hastalara hakaret eden iki doktor açığa alındı
Ordu’da hastalara hakaret eden iki doktor açığa alındı
Adana'da bir bebek 5'inci kattan düştü! Mucize kurtuluş...
Adana'da bir bebek 5'inci kattan düştü! Mucize kurtuluş...
ABD'den gerilimi tırmandıracak açıklama: İran'a baskıyı sürdüreceğiz
ABD'den gerilimi tırmandıracak açıklama: İran'a baskıyı sürdüreceğiz
Almanya krizi çözemedi: Personel eksikliği nedeniyle uçuş sayısını azaltıyor
Almanya krizi çözemedi: Personel eksikliği nedeniyle uçuş sayısını azaltıyor
Irak Başbakanı Kazımi ve ABD Başkanı Joe Biden arasında görüşme
Irak Başbakanı Kazımi ve ABD Başkanı Joe Biden arasında görüşme
Bakan Soylu MHP lideri Bahçeli'nin sözlerini 'Büyüğümüzün nasihatı' diyerek paylaştı
Bakan Soylu MHP lideri Bahçeli'nin sözlerini 'Büyüğümüzün nasihatı' diyerek paylaştı
Minik Evrim'den 4 yıldır haber alınamadı! Anne ve babası bambaşka şeyler söyledi ikisi de tutuklandı
Minik Evrim'den 4 yıldır haber alınamadı! Anne ve babası bambaşka şeyler söyledi ikisi de tutuklandı