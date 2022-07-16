Gazetecinin Biden'a sorusu Veliaht Prens Selman'ı güldürdü

Cidde'deki zirvede bir araya gelen Suudi Arabistan ve ABD heyetlerinin toplantısı sırasında bir gazetecinin Biden'a yönelttiği soru, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın gülümsemesine neden oldu.

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Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirilen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan-ABD heyetleri arasında gerçekleştirilen toplantı sırasında ilginç anlar yaşandı.

Toplantıyı takip eden gazetecilerden biri, ABD Başkanı Joe Biden'a "Suudi Arabistan hala parya mı?" diye sordu. Bu soru karşısında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suudi heyetinin gülümsediği görüldü.

Selman için 'parya' demişti

2018'de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinden Veliaht Prens Selman'ı sorumlu tutan Joe Biden, "Suudi Arabistan'ı ağır bedeller ödeterek parya devlete çevirmekten" bahsetmişti.

CIA 2018'de Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın verdiği sonucuna varmıştı.