BIST 2.382
DOLAR 17,40
EURO 17,55
ALTIN 955,87
HABER /  DÜNYA

Gazetecinin Biden'a sorusu Veliaht Prens Selman'ı güldürdü

Gazetecinin Biden'a sorusu Veliaht Prens Selman'ı güldürdü

Cidde'deki zirvede bir araya gelen Suudi Arabistan ve ABD heyetlerinin toplantısı sırasında bir gazetecinin Biden'a yönelttiği soru, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın gülümsemesine neden oldu.

Abone ol

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirilen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan-ABD heyetleri arasında gerçekleştirilen toplantı sırasında ilginç anlar yaşandı.

Toplantıyı takip eden gazetecilerden biri, ABD Başkanı Joe Biden'a "Suudi Arabistan hala parya mı?" diye sordu. Bu soru karşısında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suudi heyetinin gülümsediği görüldü. 

Selman için 'parya' demişti
2018'de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinden Veliaht Prens Selman'ı sorumlu tutan Joe Biden, "Suudi Arabistan'ı ağır bedeller ödeterek parya devlete çevirmekten" bahsetmişti.

CIA 2018'de Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın verdiği sonucuna varmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ordu’da hastalara hakaret eden iki doktor açığa alındı
Ordu’da hastalara hakaret eden iki doktor açığa alındı
2 kabile birbirine girdi ortalık kan gölüne döndü: 31 ölü, 39 yaralı
2 kabile birbirine girdi ortalık kan gölüne döndü: 31 ölü, 39 yaralı
ABD'den gerilimi tırmandıracak açıklama: İran'a baskıyı sürdüreceğiz
ABD'den gerilimi tırmandıracak açıklama: İran'a baskıyı sürdüreceğiz
Almanya krizi çözemedi: Personel eksikliği nedeniyle uçuş sayısını azaltıyor
Almanya krizi çözemedi: Personel eksikliği nedeniyle uçuş sayısını azaltıyor
Bakan Soylu MHP lideri Bahçeli'nin sözlerini 'Büyüğümüzün nasihatı' diyerek paylaştı
Bakan Soylu MHP lideri Bahçeli'nin sözlerini 'Büyüğümüzün nasihatı' diyerek paylaştı
Minik Evrim'den 4 yıldır haber alınamadı! Anne ve babası bambaşka şeyler söyledi ikisi de tutuklandı
Minik Evrim'den 4 yıldır haber alınamadı! Anne ve babası bambaşka şeyler söyledi ikisi de tutuklandı
Galatasaray'da Diagne kamptan ayrıldı! Hangi Süper Lig takımına gidiyor?
Galatasaray'da Diagne kamptan ayrıldı! Hangi Süper Lig takımına gidiyor?
3 aydır kapalıydı... Kriz sona erdi! Libya'dan petrol hamlesi! Tüm dengeler değişiyor
3 aydır kapalıydı... Kriz sona erdi! Libya'dan petrol hamlesi! Tüm dengeler değişiyor
İstanbul'da Musevi mezarlığı tahrip edildi! Valilik o mezar taşlarını yaptıracak
İstanbul'da Musevi mezarlığı tahrip edildi! Valilik o mezar taşlarını yaptıracak
TTB'dan şok koronavirüs iddiası! Günlük vaka sayısı 16 bini aştı! 8 acil önlem lazım
TTB'dan şok koronavirüs iddiası! Günlük vaka sayısı 16 bini aştı! 8 acil önlem lazım