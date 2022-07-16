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Ordu’da hastalara hakaret eden iki doktor açığa alındı

Ordu’da hastalara hakaret eden iki doktor açığa alındı

Sosyal medya hesaplarından görev yaptıkları ilçelerdeki vatandaşlar hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan iki doktor açığa alınırken, haklarında ise idari soruşturma başlatıldı.

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Ordu’nun Gürgentepe Devlet Hastanesi'nde görev yapan pratisyen hekim U.G., sosyal medya hesabından ilçedeki hastalar hakkında çirkin ve küfürlü paylaşımda bulundu.

“Ter, tezek ve çökelek karışımlı…”
U.G., hastaları için “Ter, tezek ve çökelek karışımlı Gürgentepe kokusuyla başlayan bir nöbetten herkese günaydın… Reçeteye duş jeli eklememe ramak kaldı. Atatürk’ün ‘bakın bunun adı şapkadır’ dediği noktadayım. This is banyo” yazdı.

Meslektaşından hakarete destek
Bu hakaretlere Gölköy Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir başka pratisyen hekim S.G. de yorum yaparak, çirkin bir şekilde cevap verdi.

İkisi de açığa alındı
İlçelerde görev yapan doktorların bu yazışmaları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkilere neden olurken, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından U.G. ile S.G. hakkında idari soruşturma başlattı.

İHA’nın haberine göre açığa alınan iki doktor için bakanlıktan müfettiş talep edildi.

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