Barcelona ve Bayern Münih, Lewandowski için anlaştı

Barcelona dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski ve kulübü Bayern Münih'le her konuda anlaştı.

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Barcelona, uzun zamandır Bayern’in süper starı Robert Lewandowski’yi kadrosuna katmak için uğraşıyordu.

İspanyol ekibi, uzun zamandır kadrosuna katmaya çalıştığı Robert Lewandowski transferi konusunda Bayern Münih ile anlaşma sağladı.

Alman Kulübünün CEO'su Oliver Kahn, yaptığı açıklamada, Barcelona ile anlaştıklarını şu ifadelerle doğruladı: "Barcelona ile Robert Lewandowski için sözlü bir anlaşmaya vardık, sadece belgeleri hazırlamamız gerekiyor."

50 milyon euro

Daha önce Lewandowski için yaptığı transfer teklifleri Bayern Münih tarafından yetersiz bulunan Barcelona'nın, Alman kulübünü ikna etti. Barcelona'nın 50 milyon euroya Bayern'le el sıkıştığı kaydedilirken, Lewandowski'nin ise Katalan ekibiyle 3 yıllık anlaşma yaptığı aktarıldı.

Bayern’e baskı yaptı

Polonyalı oyuncunun son 24 saatte Bayern Münih'e yoğun baskı uyguladığı ve Barcelona'yla anlaşılması yönünde büyük çaba sarf ettiği biliniyordu.

375 maç 344 gol

Öte yandan Barcelona'ya transfer olacak olan yıldız golcü bugünkü antrenmanda takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

2014 yılında Borussia Dortmund'dan Bayern Münih'e bedelsiz olarak transfer olan Lewandowski, Bayern formasıyla çıktığı 375 maçta 344 gol kaydetmeyi başardı.