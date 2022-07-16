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A Milli Kadın Voleybol Takımı final şansını kaybetti

A Milli Kadın Voleybol Takımı final şansını kaybetti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde karşılaştığı İtalya'ya 3-0 mağlup oldu ve finale çıkma şansını kaybetti.

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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi’nde yarı final müsabakaları tamamlandı. İtalya, Türkiye’yi 3-0 mağlup ederek, finale çıkmaya hak kazanan son takım oldu.

Ankara Spor Salonu’nda oynanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da tribünden takip ettiği yarı final müsabakasında gülen taraf 3-0’lık skorla İtalya oldu.

İtalya, bu skorla finale yükselen son takım olurken, final mücadelesi İtalya ile Brezilya arasında 17 Temmuz’da Ankara Spor Salonu’nda oynanacak.

Sultanlar Bronz madalya mücadelesi verecek

Altın madalya şansını kaybeden Türkiye, Brezilya’ya yenilen Sırbistan ile karşılaşarak, üçüncülük mücadelesi verecek. 

Salon: Ankara Spor Salonu
Hakemler: Rene Karina Noemi (Arjantin), Khattab Taghrid (Mısır)

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Hande Baladin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Saliha Şahin (Şebnem Sena Aköz, Elif Şahin, Meryem Boz)

İtalya: Egonu Paola Ogechi, Bosetti Caterina Chiara, Chirichella Cristina, Orro Alessia, Pietrini Elena, Danesi Anna (Lubian Marina, De Gennaro Monica)

Setler: 18-25, 26-28, 22-25
Süre: 93 dakika (34,31,28)  

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