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Anayasa Mahkemesi'nden Figen Yüksekdağ için hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Figen Yüksekdağ için hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında milletvekili seçildikten sonra yargılanmasına devam edildiği için hak ihlali hükmü verdi.

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Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında tutuklanan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hak ihlali yapıldığını iddia ederek Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekili seçilmeden önce terör örgütü MLKP'nin bir üyesi için mezarı başında yapılan anmaya katılan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiği ve hakkında yargılamaya devam edilmesiyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkin başvuruyla ilgili kararını verdi.

AYM hak ihlali kararı verdi
AYM Yüksekdağ’ın, milletvekili seçildikten sonra yargılanmasının devam etmesi ve buradan çıkan mahkumiyet kararı nedeniyle vekilliğinin düşürülmesine dair "hak ihlali" olduğu hükmünü verdi.

Seçilme ve siyasi faaliyetlerinin engellendiği hükmüne vardı
Yüksekdağ’ın milletvekili seçildikten sonra yargılanmasının sürmesini yasama dokunulmazlığı ihlali olarak değerlendiren AYM, Yüksekdağı’ın seçilme ve siyasi faaliyetlerinin engellendiği hükmüne vardı.

AYM Yüksekdağ'ın yeniden yargılama talebini reddederken, Yüksekdağ’ın düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar verdi.

30 bin TL tazminat ödenmesi kararı çıktı
AYM, ihlaller nedeniyle Yüksekdağ’a 30 bin TL manevi tazminat ödenmesine, Yüksekdağ’ın maddi kaybına dair belge sunmaması nedeniyle maddi tazminat talebinin ise reddine karar verdi.

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