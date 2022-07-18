BIST 2.382
DOLAR 17,45
EURO 17,62
ALTIN 961,19
HABER /  DÜNYA

Hindistan halkı sandık başında! 15. cumhurbaşkanı belli oluyor

Hindistan halkı sandık başında! 15. cumhurbaşkanı belli oluyor

HİNDİSTAN'da milletvekilleri, ülkenin 15. cumhurbaşkanını belirlemek üzere oy vermeye başladı.

Abone ol

Ülkenin 14. Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in görev süresinin 24 Temmuz'da dolması nedeniyle yerine gelecek isim, parlamentoda yapılan oylamada kararlaştırılıyor.

Seçim yarışı, iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) önderliğindeki seçim ittifakı Ulusal Demokratik İttifak (NDA) adayı Draupadi Murmu ile muhalefetin adayı, tecrübeli siyasetçi Yashwant Sinha arasında geçiyor.

Yaklaşık 4 bin 896 meclis üyesinin oy kullanacağı seçimin sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

Hindistan'da cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından değil, parlamento ve eyalet meclisleri üyelerinden oluşan seçmen heyeti tarafından seçiliyor.

Ülkede cumhurbaşkanının konumu büyük oranda simgesel ancak cumhurbaşkanı, eğer ulusal seçimler net ve belirleyici sonuç vermez ise hükümeti kimin veya kimlerin oluşturacağına karar verilmesinde belirleyici rol oynuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Turuncu kategorideki Azat Kendal kodlu PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Turuncu kategorideki Azat Kendal kodlu PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Doğal gaz, elektrik, doğum, eğitim desteği paraları yatırılıyor 12 ay boyunca devlet ödenecek
Doğal gaz, elektrik, doğum, eğitim desteği paraları yatırılıyor 12 ay boyunca devlet ödenecek
24 ilde satışa çıktı düşük taksitli az peşinatlı ucuz TOKİ konutları için başvurular başladı
24 ilde satışa çıktı düşük taksitli az peşinatlı ucuz TOKİ konutları için başvurular başladı
Erden Kıral kimdir kaç yaşında neden öldü? Erden Kıral hastalığı neydi?
Erden Kıral kimdir kaç yaşında neden öldü? Erden Kıral hastalığı neydi?
İstanbul’da bayram dönüşü trafiğe bakın! Her dakika artıyor
İstanbul’da bayram dönüşü trafiğe bakın! Her dakika artıyor
İngiltere'de kırmızı alarm: Sıcaklık 40 dereceyi aşabilir
İngiltere'de kırmızı alarm: Sıcaklık 40 dereceyi aşabilir
2022 YKS sonuçları açıklandı! 2022 YKS birincileri hangi illerden çıktı YKS sonuçları sorgulama
2022 YKS sonuçları açıklandı! 2022 YKS birincileri hangi illerden çıktı YKS sonuçları sorgulama
FEN Bilimleri dersanesi kurucusu Nazmi Arıkan cinayetinde şok ayrıntı! Cinayete özel yaptırmış
FEN Bilimleri dersanesi kurucusu Nazmi Arıkan cinayetinde şok ayrıntı! Cinayete özel yaptırmış
Vergi rekortmeni işadamına 19 milyon Euro'luk kargocu tuzağı! Kargo teslim edip imzasını alınca...
Vergi rekortmeni işadamına 19 milyon Euro'luk kargocu tuzağı! Kargo teslim edip imzasını alınca...
ABD'de AVM'ye silahlı saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti saldırganı başka bir silahlı sivil vurdu
ABD'de AVM'ye silahlı saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti saldırganı başka bir silahlı sivil vurdu