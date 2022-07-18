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Turuncu kategorideki Azat Kendal kodlu PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu kategorideki Azat Kendal kodlu PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Kırmızı Bültenle aranan turuncu kategorideki PKK'lı terörist Necati Utku Kiraz'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Kırmızı Bültenle aranan Turuncu kategorideki Azat Kendal kod Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından böyle duyurdu:
"Uzun zamandır peşindeydik Emniyet İstihbarat ve Diyarbakır Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla birlikte Jandarma'nın son vuruşu Birçok olayın faili Kırmızı Bültenle aranan Turuncu Kategorideki Azat Kendal kod Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz. Elinize sağlık Kahramanlar"

Kırmızı Bültenle aranan turuncu kategorideki PKK'lı terörist Necati Utku Kiraz, etkisiz hale getirildi.

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