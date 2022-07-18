Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği Savaş sonrası ilk görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği başlıyor. İran'a gidecek olan Erdoğan Rusya lideri Putin ile savaş sonrası ilk kez yüz yüze karşı karşıya gelecek. Güney Amerika seyahati ise ileri tarihe ertelendi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran temaslarında Reisi ve Putin ile bir araya gelecek. Üçlü görüşmede masadaki en kritik başlık Suriye’nin geleceği olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kurban Bayram’ının ardından diplomasi trafiği hızlanıyor. Yarın İran’a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra iki ülkeyi kapsayan Latin Amerika turuna çıkması bekleniyordu ancak ileri tarihe ertelendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran temaslarında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. 3 liderin görüşmesinde masadaki en kritik başlık Suriye’nin geleceği olacak. Erdoğan ayrıca, Reisi ve Putin ile ayrı ayı görüşmeler de yapacak.

Terör ve düzensiz göçle mücadelenin de masada olacağı Erdoğan ve İbrahim Reisi görüşmesinde, ortak ticaret hacminin artırılması için yeni yol haritası belirlenecek.

Mutabakat zaptına imza

Rusya-Ukrayna savaşı, savaşın yol açtığı enerji ve gıda krizi, Güney Kafkasya'nın istikrarı konularının masaya yatırılacağı Erdoğan-Reisi görüşmesinde, önümüzdeki dönemde iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptının imzalanması bekleniyor. Görüşmede ayrıca, Türkiye, İran ve BAE arasındaki ticaret koridoru ile ilgili sürecin de değerlendirileceği belirtiliyor.

Latin Amerika turu

25 Temmuz’da da Meksika ve Venezuela’ya gitmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu ziyaretleri iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 yıl sonra ilk kez Meksika'ya gitmesi bekleniyordu.

Savaştan sonra ilk defa Putin ile yüz yüze görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran ziyareti kapsamında Tahran’da Rus mevkidaşı Putin'le de baş başa görüşme gerçekleştirecek. Sık sık telefon görüşmesi yapan iki lider Rusya ve Ukrayna savaşının ardından ilk defa yüz yüze bir araya gelmiş olacak. İki liderin gündeminde Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, savaşın bölgeye etkileri, Rusya’ya karşı yaptırımlar ve Suriye başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler yer alacak.