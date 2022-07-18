İstanbul’da bayram dönüşü trafiğe bakın! Her dakika artıyor

Üsküdar'daki tarihi camide panik anları! Gürültüyü duyan telefona sarıldı

Bu mağaraya giren bir daha çıkamıyor! Malatya'daki gizemli mağara

Domuz giremez oldu! Ordulu fındıkçı Karadeniz zekasıyla öyle bir şey yaptı ki...

Öyle bir sıcak hava geliyor ki Avrupa'yı felç etti sıra Türkiye'de meteoroloji profesörü Orhan Şen söyledi