KYK borçlarına bugün af geliyor! Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Öğrenim kredi borçlusu 5.5 milyon gencin gözü bugün kabine toplantısından sonra yapılacak açıklamada. Türkiye’de bugün 5.5 milyon öğrencinin öğrenim kredisi (KYK) borcu varken, borcu bulunan bu öğrencilerin 400 bininin ise icralık olduğu belirtiliyor. Milyonlarca öğrenci merakla bugün Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamayı bekliyor.

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Öğrenim kredi borçlusu 5.5 milyon gencin gözü bugün kabine toplantısından sonra yapılacak açıklamada. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gençlerimizi faize kurban etmeyiz" sözleriyle düzenlemeye ilişkin mesajını verdi. Yeni bir faiz hesaplaması ya da yeni bir ödeme tavkimi gibi seçenekler masada. Kabine gündeminde tahıl koridoru ve enflasyonla mücadele de var.

Tartışma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gençlere sesleniyorum, faizli KYK borçlarını ödemeyin" açıklamasıyla başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faizin düşmanı biziz. İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, kabine toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız" dedi.

Kabine sonrası kamuoyuyla paylaşılacak!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bugünü işaret ederek, ti, Kılıçdaroğlu'nun "faiz" ifadesine tepki gösterdi. Kasapoğlu, "Biliyorsunuz, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu var. Yurt içi üretici fiyat endeksi, bu işin kanununda yer alan bir konu. Özellikle bir faiz uygulaması değil, ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle, bir faiz uygulaması değil. Önce bunun altını çizmek lazım" demişti.

5 milyonu aşkın genç KYK borçlusu

5 milyondan fazla gencin KYK borçlusu olduğu, 400 bin öğrencinin de belirlenen sürece geri ödeme yapmadığı için icralık duruma geldiği belirtiliyor. Toplam borç ise 5,5 milyar lira olarak hesaplanıyor.

İşte masadaki 3 seçenek

Yapılan çalışmada üç formülün ele alındığı belirtiliyor. Buna göre Üretici Fiyat Endeksi’nden (ÜFE) kaynaklı faizlerin silinmesi/indirim yapılması, burslarda anapara üzerinden alınacak faize yeni sabit oran getirilmesi, ödemelerde daha kolay/uzun vadeli takvimlendirmeye gidilmesi gibi seçeneklerin masada olduğu konuşuluyor.