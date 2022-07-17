BIST 2.382
DOLAR 17,40
EURO 17,55
ALTIN 955,87
HABER /  DÜNYA

İtalya'da 4 saatlik grev sonucu yüzlerce uçuş iptal edildi

İtalya'da 4 saatlik grev sonucu yüzlerce uçuş iptal edildi

İtalya'da düşük maliyetli hava yolu çalışanlarının dahil olduğu 4 saatlik grevin ardından 500 uçuş iptal edildi.

Abone ol

İtalya'da bazı sendikaların çağrısıyla bazı düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin çalışanları işçi hakları, çalışma koşulları ve sektördeki asgari ücretle ilgili şikayet ve isteklerini duyurabilmek için greve gitti. Ryanair, Air Malta, Easyjet ve Volotea gibi firmaların içinde bulunduğu 4 saat süren grevin ardından ülkede 500 uçuş iptal edildi.

EasyJet, protestolar nedeniyle Milano’dan Berlin'e ve Roma'dan Amsterdam'a uçuşlarını iptal etti. Ryanair, işçilerin grevi nedeniyle belirli uçuşları iptal etmeye zorladıklarını belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Irak'ta PKK/YPG’li teröristler İHA ile vuruldu
Irak'ta PKK/YPG’li teröristler İHA ile vuruldu
Almanya'da maske zorunluluğu geri geliyor
Almanya'da maske zorunluluğu geri geliyor
Yönetmen Erden Kıral hayatını kaybetti! Erden Kıral kimdir ve kaç yaşında, neden öldü?
Yönetmen Erden Kıral hayatını kaybetti! Erden Kıral kimdir ve kaç yaşında, neden öldü?
Tansu Çiller'den 6'lı masa açıklaması: "Kavgaya düşen bir irade nasıl olacak da..."
Tansu Çiller'den 6'lı masa açıklaması: "Kavgaya düşen bir irade nasıl olacak da..."
Sibel Can konserinde ortalık karışmıştı! Belediye Başkanı'ndan olayla ilgili açıklama
Sibel Can konserinde ortalık karışmıştı! Belediye Başkanı'ndan olayla ilgili açıklama
İzmir’de kaza yapan araçta çıkan yangın otluk alana sıçradı
İzmir’de kaza yapan araçta çıkan yangın otluk alana sıçradı
Kim Min-Jae transferinde flaş gelişme: Teklif artırdılar!
Kim Min-Jae transferinde flaş gelişme: Teklif artırdılar!
Fenerbahçe'den 3.transfer! Acun Ilıcalı yıldız futbolcu için harekete geçti
Fenerbahçe'den 3.transfer! Acun Ilıcalı yıldız futbolcu için harekete geçti
Toprak Razgatlıoğlu İngiltere’de tarihe geçti
Toprak Razgatlıoğlu İngiltere’de tarihe geçti
Twitter’dan yeni özellik: Görünmez tweet geliyor
Twitter’dan yeni özellik: Görünmez tweet geliyor