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Toprak Razgatlıoğlu İngiltere’de tarihe geçti

Toprak Razgatlıoğlu İngiltere’de tarihe geçti

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK’in beşinci durağı olan İngiltere’de tarihi bir yarış haftasına imza attı. Donington Park'taki hafta sonunun ikinci yarışına ilk sıradan başlayan Toprak, yarış boyunca olağanüstü savunmalara imza atarak damalı bayrağı lider geçti. Superpole yarışını da kazanarak İngiltere’de üçte üç yapan Toprak Razgatlıoğlu bunu başaran üçüncü isim olarak tarihe geçti.

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2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olarak Türkiye’ye motor sporları tarihindeki en büyük başarıyı getiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 Dünya Superbike Şampiyonası’nın beşinci durağı olan İngiltere’de tarihe geçmeyi başardı. Donington Park’taki hafta sonunun ikinci yarışına ilk sıradan başlayan Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu yarış boyunca teker tekere mücadele ettiği Jonathan Rea’e karşı olağanüstü savunmalar yaparak zafere ulaştı.

Dünya şampiyonları arasında nefes kesen mücadele
Donington Park’taki ilk yarışta elde ettiği birincilikle sezonun ilk zaferini kazanan Toprak Razgatlıoğlu superpole yarışını kazanarak birinci sırayı elde etti. İyi bir start alarak yerini korumayı başaran son dünya şampiyonu Toprak ile 6 dünya şampiyonluğu yaşayan Jonathan Rea arasında yarış boyunca heyecan dolu bir mücadele yaşandı. Rea birkaç kere liderliği kısa süreliğine alsa da olağanüstü savunmalar yapan Toprak konumunu korumayı başardı.

Toprak’tan tarihi başarı
Yarışın sonuna doğru rakipleriyle arasındaki farkı açan Razgatlıoğlu damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Elde ettiği birincilikle İngiltere’de üçte üç yapan Toprak Razgatlıoğlu bunu başaran üçüncü isim olarak Superbike tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Şampiyona lideri Bautista yarışı ikinci bitirirken, Rea üçüncü sırada yer aldı. Bu sezon 1 numaralı motosikletle yarışan Toprak Razgatlıoğlu, 29-31 Temmuz tarihlerinde Çek Cumhuriyeti’nde yeniden piste çıkacak.

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