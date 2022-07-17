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Çin’de sel felaketi: Çok sayıda ölü ve kayıp var

Çin’de sel felaketi: Çok sayıda ölü ve kayıp var

Çin’de şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde en az 12 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise sel sularında kayboldu.

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Çin’in kuzeybatısı ve güneybatısını sel vurdu. Ülkenin güneybatısında bulunan Sichuan eyaletinde sağanak yağışların neden olduğu sel felaketinde en az 6 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi de kayboldu. Gansu eyaletindeki Longnan kentinde de etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Uzmanlar, ekstrem hava şartlarının iklim değişikliğinden kaynaklandığını ifade etti.

Çin'in Henan eyaletinde geçtiğimiz yıl haziran ayında da şiddetli yağışlar nedeniyle 398 kişi hayatını kaybetmişti.

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